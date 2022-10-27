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30-градусные морозы придут в Новосибирскую область к январю

Фото 30-градусные морозы придут в Новосибирскую область к январю
Фото 30-градусные морозы придут в Новосибирскую область к январю

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

Синоптики спрогнозировали похолодание в Новосибирской области к декабрю-январю.

Синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра сообщили, что конец октября и ноябрь в Новосибирской области будут не слишком холодными, однако с конца декабря и в начале января арктический антициклон принесет в регион морозы.

Согласно данным популярных погодных сайтов, ноябрь и начало-середина декабря в Новосибирской области будут мягкими. По информации «Яндекс Погоды», минимальная средняя температура воздуха по ночам достигнет отметки в -12 градусов, а в дневное время обещают в среднем -7 градусов. При этом, ожидается, что ноябрь будет снежным.

В декабре в регион придут ночные морозы до -20 градусов, а днем температура составит около -19 градусов.

В январе ожидается похолодание до -21 градуса ночью и -19 градусов днем.

Ранее Сиб.фм сообщал, что мэрия Новосибирска выделит 25 млн рублей на помощь мобилизованным.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

Новосибирская область
морозы
погода
снег
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похолодание
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