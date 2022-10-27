Депутаты Заксобрания Новосибирской области утвердили льготы для мобилизованных

Фото Густаво Зырянова

27 октября на сессии Заксобрания Новосибирской области утвердили три вида социальной поддержки для мобилизованных – они касаются коммуналки, школьных обедов и услуг нянечек.

Сегодня на двадцать шестой сессии Заксобрания Новосибирской области был принят закон «О предоставлении мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации». Документ ранее прошёл первое чтение и был значительно доработан.

«Кроме изменений, которые носят технический редакционный характер, подготовлено уточнение о порядке предоставления дополнительной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, — сообщает пресс-служба Заксобрания Новосибирской области. — Региональный закон обозначает, что на период частичной мобилизации военнослужащие имеют право на три основные меры социальной поддержки. Порядок и условия их предоставления устанавливаются правительством Новосибирской области. Расходы на реализацию мер соцподдержки финансируются за счет средств областного бюджета Новосибирской области».

Видов социальной поддержки – три. Во-первых, это компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на неё может рассчитывать и супруга военнослужащего, который отправлен на мобилизацию.

Во-вторых, в школе должны бесплатно кормить детей мобилизованных. При этом речь идёт и о тех учениках, чьи родители находятся в разводе. А третья льгота подразумевает плату за присмотр и уход за детьми военнослужащих. Иными словами компенсировать будут стоимость посещения детсадов или других дошкольных учреждений.

«Абсолютно своевременная и правильная инициатива, – подчеркнул взявший слово после основного доклада депутат Сергей Левшенков.

– Хотя в зоне проведение Специальной Военной операции находятся не только мобилизованные, но и те, кто служит по контракту, офицеры из Новосибирска и Новосибирской области. Предлагаю распространить меры социальной поддержки и на них тоже».

За принятие этого законопроекта депутаты Заксобрания проголосовали единогласно. Также председатель областного парламента Андрей Шимкив обратил внимание коллег, чтобы работа с семьями мобилизованных была налажена в каждом районе.

Тем временем, в городском Совете депутатов Новосибирска решили урезать расходы на празднование Нового года: 25 миллионов также пустят на нужды мобилизованных.