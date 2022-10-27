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Депутаты Заксобрания Новосибирской области утвердили льготы для мобилизованных

Фото Депутаты Заксобрания Новосибирской области утвердили льготы для мобилизованных
Фото Депутаты Заксобрания Новосибирской области утвердили льготы для мобилизованных

Фото Густаво Зырянова

27 октября на сессии Заксобрания Новосибирской области утвердили три вида социальной поддержки для мобилизованных – они касаются коммуналки, школьных обедов и услуг нянечек.

Сегодня на двадцать шестой сессии Заксобрания Новосибирской области был принят закон «О предоставлении мер социальной поддержки гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные Силы Российской Федерации». Документ ранее прошёл первое чтение и был значительно доработан.

«Кроме изменений, которые носят технический редакционный характер, подготовлено уточнение о порядке предоставления дополнительной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, — сообщает пресс-служба Заксобрания Новосибирской области. — Региональный закон обозначает, что на период частичной мобилизации военнослужащие имеют право на три основные меры социальной поддержки. Порядок и условия их предоставления устанавливаются правительством Новосибирской области. Расходы на реализацию мер соцподдержки финансируются за счет средств областного бюджета Новосибирской области».

Видов социальной поддержки – три. Во-первых, это компенсация расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг, на неё может рассчитывать и супруга военнослужащего, который отправлен на мобилизацию.

Во-вторых, в школе должны бесплатно кормить детей мобилизованных. При этом речь идёт и о тех учениках, чьи родители находятся в разводе. А третья льгота подразумевает плату за присмотр и уход за детьми военнослужащих. Иными словами компенсировать будут стоимость посещения детсадов или других дошкольных учреждений.

«Абсолютно своевременная и правильная инициатива, – подчеркнул взявший слово после основного доклада депутат Сергей Левшенков.

– Хотя в зоне проведение Специальной Военной операции находятся не только мобилизованные, но и те, кто служит по контракту, офицеры из Новосибирска и Новосибирской области. Предлагаю распространить меры социальной поддержки и на них тоже».

За принятие этого законопроекта депутаты Заксобрания проголосовали единогласно. Также председатель областного парламента Андрей Шимкив обратил внимание коллег, чтобы работа с семьями мобилизованных была налажена в каждом районе.

Тем временем, в городском Совете депутатов Новосибирска решили урезать расходы на празднование Нового года: 25 миллионов также пустят на нужды мобилизованных.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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