Депутаты Заксобрания утвердили Алексея Колмакова в должности министра строительства НСО

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

Сегодня, 27 октября, в Заксобрании Новосибирской области проходит очередная сессия – депутаты начали с кадровых вопросов.

Для начала депутаты Заксобрания утвердили кандидатуру министра строительства Новосибирской области Алексея Колмакова, который и без того почти год исполняет эти обязанности. Вопрос по назначению был рассмотрен дополнительно к общей повестке.

Поводом для решения этого вопроса стало представление губернатора Новосибирской области Андрея Травникова, который обратился к корпусу парламентариев с вопросом о рассмотрении кандидатуры ещё 25 октября.

«Комитет рассмотрел кандидатуру на должность министра строительства Новосибирской области и рекомендует дать согласие на назначение», – отметил председатель комитета по строительству, жилищно-коммунальному комплексу и тарифам Александр Терепа.

Напомним, Алексей Колмаков стал исполнять обязанности министра строительства Новосибирской области с начала этого года. А уже в августе исполняющий обязанности министра похвастался успехами: за первые семь месяцев 2022 года на территории Новосибирской области введено в эксплуатацию 1,179 млн кв. м жилья, что на 39,4% выше уровня 2021 года.