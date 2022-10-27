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Эксперт по ЖКХ Калинина раскритиковала тактильную плитку на Монументе Славы в Новосибирске

Фото Эксперт по ЖКХ Калинина раскритиковала тактильную плитку на Монументе Славы в Новосибирске
Фото Эксперт по ЖКХ Калинина раскритиковала тактильную плитку на Монументе Славы в Новосибирске

Фото: Pixabay.com

Специалист от Народного фронта оказалась недовольна доступной средой в Новосибирске.

В Новосибирске у Монумента Славы неправильно уложена тактильная плитка для людей с нарушениями зрения. Об этом заявила Главный эксперт по ЖКХ от Народного фронта Светлана Калинина, которая недавно прибыла в город с рабочим визитом. Специалист обратила внимание, что плитка уложена с нарушениями и не позволяет ориентироваться незрячим.

«Смотрите, что вы сделали. Вы его ведёте-ведёте. Показали поворот, тормоз, он разворачивается, и куда вы его ведёте? Вы их ведёте в столб, в овраг. Для кого вы это делаете? Просто чтобы отчитаться, что вы сделали принципы доступности?», — отметила Калинина.

Претензии к доступной окружающей среде выслушала заместитель мэра Новосибирска Анна Терешкова.

Отметим, что ранее в Новосибирске инвалиды пожаловались на недоступную парковку в аэропорту Толмачево. Тогда транспортная прокуратура проверила специальные парковки в аэропорту Толмачево. Проверка установила, что вопреки закону владельцем автомобильной парковки в международном аэропорту Толмачево, не обеспечено размещение на объекте информации об алгоритме оказания услуг для граждан с ограниченным возможностями здоровья, что ограничивало возможность реализации гарантированных законом прав инвалидов.

Напомним, ранее Сиб.фм рассказывал, какую поддержку гражданам с инвалидностью сегодня оказывают в Новосибирске.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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