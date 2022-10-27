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Элджей выступит на матче «Сибирь» — «Северсталь» в Новосибирске 29 октября

Фото Элджей выступит на матче «Сибирь» — «Северсталь» в Новосибирске 29 октября
Фото Элджей выступит на матче «Сибирь» — «Северсталь» в Новосибирске 29 октября

Фото: @sayonaraboy

Рэпер из Новосибирска Элджей выступит перед началом встречи хоккейной «Сибири» и «Северстали».

В Новосибирске перед началом матча ХК «Сибирь» — «Северсталь» выступит рэпер Элджей. Об этом сегодня сообщили в официальном телеграм-канале новосибирского хоккейного клуба.

Игра сибиряков с гостями из Череповца пройдёт 29 октября на ЛДС «Сибирь». Концерт Элджея запланирован на 17:10, уточнили в клубе. Также в «Сибири» отметили, что приезд звёздного гостя связан с юбилеем знаменитого стадиона.

Фото Элджей выступит на матче «Сибирь» — «Северсталь» в Новосибирске 29 октября 2

Сегодня на домашней арене «Сибирь» играет с «Барысом» из Астаны. На момент публикации новости завершился первый период матча — счёт 1:2 в пользу гостей.

Напомним, сегодня болельщики раскупили все билеты на матч «Сибирь» — «Северсталь».

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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