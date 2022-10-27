В Новосибирске болельщики раскупили билеты на матч "Сибирь - Северсталь" 29 октября

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм. / tickets.hcsibir.ru

На матч "Сибирь – Северсталь" в Новосибирске болельщики раскупили все билеты.

Поклонники хоккея раскупили все билеты на матч "Сибирь-Северсталь", который состоится 29 октября в Новосибирске.

На льду ЛДС «Сибирь» команде из Новосибирской области предстоит столкнуться с гостями из Череповца.

Стоит отметить, что сегодня, 27 октября, "Снеговики" встретятся с соперниками из «Барыса». На данный момент болельщики все еще могут приобрести билеты.

Ранее Сиб.фм писал о том, что ХК «Сибирь» одержал победу над московским «Спартаком».

Напомним, в Новосибирской области предложили создать клуб Высшей хоккейной лиги.