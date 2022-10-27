Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

общество спорт

В Новосибирске болельщики раскупили билеты на матч "Сибирь - Северсталь" 29 октября

Фото В Новосибирске болельщики раскупили билеты на матч "Сибирь - Северсталь" 29 октября
Фото В Новосибирске болельщики раскупили билеты на матч "Сибирь - Северсталь" 29 октября

Фото: Денис Винокуров / Сиб.фм. / tickets.hcsibir.ru

На матч "Сибирь – Северсталь" в Новосибирске болельщики раскупили все билеты.

Поклонники хоккея раскупили все билеты на матч "Сибирь-Северсталь", который состоится 29 октября в Новосибирске.

На льду ЛДС «Сибирь» команде из Новосибирской области предстоит столкнуться с гостями из Череповца.

Стоит отметить, что сегодня, 27 октября, "Снеговики" встретятся с соперниками из «Барыса». На данный момент болельщики все еще могут приобрести билеты.

Ранее Сиб.фм писал о том, что ХК «Сибирь» одержал победу над московским «Спартаком».

Напомним, в Новосибирской области предложили создать клуб Высшей хоккейной лиги.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Игорь Гетьман
журналист

0

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

89960
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
77784
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
27888
Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу
20361
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
17686
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
15246
На волоске от развода: 5 признаков того, что браку пришёл конец
15070
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин