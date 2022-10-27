Фотограф из Новосибирска удивил манула Феллини в итальянском зоопарке

Фото: Telegram-канал "Манулизация"
Новосибирский фотограф Роман Паулов заинтересовал манула Феллини в итальянском зоопарке La Torbiera.
Манул Феллини из итальянского зоопарка La Torbiera проявил интерес к рюкзаку новосибирского фотографа Романа Паулова с логотипом его Telegram-канала «Манулизация». На лого изображен манул из новосибирского зоопарка по кличке Зеленогорск.
В своем Telegram-канале Паулов разместил видео, где можно увидеть Феллини, заинтересованно идущего к черному рюкзаку фотографа.
«Похоже, Феллини заинтересовался логотипом «Манулизации» и спешит рассмотреть его поближе. Но, кажется, он не совсем понял, зачем Зеленогорск поставил лапки на хвостик», — написал Паулов.
Фотографу не удалось запечатлеть кормление животных, так как в La Torbiera зверям дают вечером после закрытия парка. Итальянские манулы питаются перепелками, цыплятами, мышами и крысами, а в субботу для них устраивают разгрузочный день.
Ранее новосибирский зоопарк показал кадры встречи манула Зеленогорска с первым снегом.
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