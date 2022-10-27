В Новосибирской области морозы под 30 градусов ожидаются в январе 2023 года

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм
В декабре и январе в Новосибирской области похолодает до -30 градусов.
В конце декабря и в начале января 2023 года в Новосибирск придет арктический антициклон, а вместе с ним — морозы вплоть до -30 градусов. Об этом сообщают синоптики Западно-Сибирского гидрометцентра.
Согласно УГМС, похолодание начнется 20 декабря. Температура опустится до -25. В первую неделю января похолодает до -30.
Погодные сервисы на основе усредненных данных за последние 10 лет дают более мягкий прогноз. Так, по информации Яндекс.Погоды ночью в декабре температура не опустится ниже -20 градусов, а днем в среднем составит -19. За месяц выпадет 8% годовой нормы осадков (42 мм).
В январе в среднем ожидается -21 ночью и -19 днем.
Ранее Сиб.фм сообщал, что первый снег выпал в Новосибирской области 27 сентября, а в Новосибирске — 28 сентября.
Также косметолог из Новосибирска дала советы по уходу за кожей в холода. По словам специалиста, стоит переходить с легких кремов на более питательные.
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