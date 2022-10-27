Зеркальный фасад начали монтировать на гостинице «Турист» в Новосибирске

Фото: nsknews.info / Лариса Сокольникова
В Новосибирске на пристройку к гостинице «Турист» монтируют зеркальный фасад.
На площади Маркса в Новосибирске близится к завершению строительство знаменитого долгостроя – гостинцы «Турист». Объект планируют сдать в эксплуатацию в конце 2022 года. Об этом сообщают nsknews.info.
На данный момент уже смонтирован парадный фасад высотной части комплекса. Сейчас идёт отделка шестиэтажной пристройки: её украшают зеркальными панелями.
Глухой торцевой фасад, выходящий на Блюхера, закрыли белым профлистом.
«Это сделано для того, чтобы потом к зданию пристроить вторую очередь. Изначально она стояла в планах на 2023 год, но сейчас, в связи с изменившейся экономической ситуацией, о точных сроках не говорят», — пояснил технический директор стройки Олег Камашев.
Конференц-зал и двухуровневую парковку планируют размесить во второй очереди.
Стоит отметить, что реконструкция «Туриста» началась еще в 2018 году после многолетней заморозки.
Ранее Сиб.фм писал о том, что завершается реконструкция выезда из Новосибирска в восточном направлении.
Напомним, реконструкция новосибирского аэропорта Толмачево ведется по графику.
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