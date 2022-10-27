На Михайловской набережной Новосибирска появится новый пандус весной 2023 года

Фото: Сергей Щукин / Сиб.фм

Новый мобильный пандус установят на Михайловской набережной Новосибирска к весне 2023 года.

На Михайловской набережной Новосибирска к весне 2023 года появится новый мобильный пандус. Об этом на выездном совещании с экспертами ОНФ заявила вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в четверг, 27 октября.

Весной 2022 года пандус у центрального входа на набережную демонтировали из-за ремонта теплосетей, которые проложены ровно под этим местом.

По словам Терешковой, это единственное место, где технически можно было сделать спуск. Также она заявила, что проектом занималось конструкторское бюро «Стрелка» на деньги Министерства строительства.

«Минстрой оплачивал КБ Стрелке эти работы. Они делали это не за наши деньги, не за муниципальные деньги. Они нам подарили этот проект, и мы его реализовывали», — отметила вице-мэр в разговоре со Светланой Калининой, координатором центра мониторинга благоустройства городской среды Новосибирска, членом центрального штаба народного фронта.

С весны 2022 года кроме демонтированного пандуса для маломобильных граждан остался только один способ спуска к променаду Михайловской набережной — коммерческий пандус под углом 45 градусов.

«Пандус на Михайловской набережной был спроектирован в 2017 году. К сожалению, когда делали проект, не посмотрели, что пандус поставили на сети. И когда произошел разрыв в трубе, пришлось убрать пандус. Для нас очень важно то, что мы не можем на этом месте восстановить пандус, потому что нам не дают соглашение, и надо будет искать новое место под пандус. Мы работаем с нашим обществом инвалидов, согласовываем различные варианты. Договорились так, что уже весной у нас будет установлен мобильный пандус, который можно будет снимать, если понадобится ремонт», — сообщила Анна Терешкова.

Также Сиб.фм сообщал, что на Михайловской набережной Новосибирска зальют самый длинный каток в России.