Новосибирский режиссер Кабанов снял короткометражный фильм о смотрителе кладбища

Фото: кадр из видео с ютуб канала "Люди как люди"

Фильм о смотрителе кладбища из Новосибирской области снял местный режиссёр Дмитрий Кабанов.

Режиссер из Новосибирска Дмитрий Кабанов снял фильм о специфике работы смотрителя кладбища. Ролик размещён на ютуб-канале «Люди как люди».

Главным героем картины стал смотритель Каменского кладбища Константин Кутаков. В 2007 году он похоронил свою бабушку и решился работать на погосте.

Константин считает свою работу миссией, он не боится смерти, но в ближайшее время умереть не хотел бы.

«В такую сферу просто так не попадают. Нужно понимать специфику работы, психологию людей, у которых случилось горе. Мёртвые любят тишину. Здесь надо вести себя тихо, без психов и истерик. Иногда люди приходят и ругаются. Начинаешь говорить, что так не принято», — рассказывает смотритель кладбища.

Новосибирский режиссер планирует сделать цикл таких историй о людях, для которых смерть — это работа.

Также смотритель рассказал, что не раз становился свидетелем черной магии.

"Сектанты могут появляться ночью. Утром приходишь и видишь где-то воск расправленный, где-то конфеты-печенья.

Это ведьмы творят свои злые дела. Особенно страшно, когда на каком-то кресте видишь перевернутую фотографию приклеенную. Черную магию люди иногда творят.

Это плохо, но с этим ничего не поделаешь", — рассуждает он.

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