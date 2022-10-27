Фильм для тех, кто готов подумать: в «Победе» прошла премьера фантастической драмы «Петрополис»

Фото: кадры из фильма, со страницы "Победы"

О театральности кино, нарочитой компьютерной графике и об интуитивном зрителе рассказал новосибирцам режиссер фильма «Петрополис» Валерий Фокин.

«Петрополис» — восьмой полнометражный художественный фильм Валерия Фокина. Эта фантастическая лента призывает задуматься о смысле жизни человека и человечества, о том, что становится действительно важным перед лицом неизвестности.

Полнометражных фильмов маэстро не снимал 20 лет. Столь долгий перерыв в кинорежиссуре завершился для служителя Мельпомены мощной эстетской созерцательной лентой в фантастическом жанре.

Кино сняли в рекордно короткие сроки: основные сцены — за полтора месяца. Работали над фильмом в период пандемии. В 2020 году сложно было найти не только деньги для производства картины, но и сами локации для съемок. Эпидемия стала своеобразным «соавтором» режиссёра. Именно из-за Ковида пришлось отказаться от съемок эпизодов в Японии и в США. Фактически под угрозой оказалась вся работа над фильмом. Однако, команда принимает решение во что бы то ни стало не останавливать процесс.

Справка:

Валерий Фокин – народный артист РФ, лауреат премии им.Станиславского, художественный руководитель Александринского театра, обладатель премии «Золотая маска» за выдающийся вклад в развитие театрального искусства.

«И тогда возникла идея вот этого павильона, что можно все снять в павильоне, — вспоминает Валерий Фокин, — потому что, в конце концов этот фильм - это некое путешествие героя по своей памяти. Он может зайти в разные комнаты, вспоминает разные эпизоды из своей — гуляет по некоему коридору своей жизни. Огромный павильон – 7500 метров, выстроенный на бывшем заводе в Москве давал возможность движения, мы не были скованы».

Атмосферу фильма помогла создать компьютерная графика. Но и здесь режиссер применил особый, в какой-то степени театральный подход.

«Мы же когда вспоминаем мы вспоминаем не все, а какими- то фрагментами, ощущениями, осколками.

Мне хотелось, чтобы эта графика не скрывалась, нужна была некая «открыточность», как в старом кино.

С графиками пришлось бороться на эту тему, они не понимали, чего мне надо. Говорили мне — мы сделаем сейчас настоящий океан, а я отвечал, что мне не надо настоящий, надо чтобы настоящий, но все-таки, чтобы было ощущение, что это графика».

Несмотря на трудность задачи, творцы поняли друг друга. По словам, Валерия Фокина с командой ему повезло. Режиссер отметил, что за 20 лет в кинематографе изменилось многое, техника ушла вперед, но главное изменилась психология людей и сам подход к производству. Вся команда была невероятно мобильная, без лишних слов, без раскачек.

На главные роли режиссер пригласил театральных актёров. В процессе съемок он ставил перед собой задачу раскрыть их новые, скрытые стороны.

«Антон Шагин для меня был абсолютно ясен, я знал, что ему нужно играть я тут ничего не выбирал. Я его знаю по театру, — объясняет Валерий Фокин, — Эта роль для него неожиданная, у него открытый темперамент, а мне хотелось его зажать, все-таки кино требует аскетизма. Мне хотелось дать ему новый вызов. И он пошел на это».

В итоге получился глубокий фильм, наполненный смыслами. Это не кассовая фантастика Голливуда. Это кино рассчитано на людей, которые хотят подумать, что-то такое осмыслить. Режиссёр уверен, что таких людей много и надеется, что часть из них придёт, чтобы посмотреть «Петрополис». По словам режиссёра, жить сегодня и не задумываться на определенные темы это даже странно.