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Новый прокурор Новосибирской области Бучман познакомился с депутатами Заксобрания

Фото Новый прокурор Новосибирской области Бучман познакомился с депутатами Заксобрания
Фото Новый прокурор Новосибирской области Бучман познакомился с депутатами Заксобрания

Фото пресс-службы Заксобрания Новосибирской области

Сегодня, 27 октября, в сессии Заксобрания Новосибирской области принял участие вновь назначенный прокурор региона Александр Бучман.

В 26-ой сессии Законодательного собрания сегодня, 27 октября, приняли участие не только чиновники областного правительства. Депутатскому корпусу в начале сессии также был представлен прибывший в Новосибирск новый прокурор.

Александра Бучмана депутатам представил спикер регионального парламента Андрей Шимкив, отметив послужной список прокурора Новосибирской области.

«В органах прокуратуры Александр Ефимович Бучман служит с 2005 года после окончания Московского института права. Закономерная и очень последовательная профессиональная карьера: начинал со следователя, потом — старший следователь прокуратуры Оренбурга. В послужном списке — работа на руководящих должностях в органах прокуратуры Калининградской области, Краснодарского края. В 2020 году Александр Ефимович был назначен на должность прокурора Амурской области. Государственный советник юстиции третьего класса»,

– представил биографию нового прокурора Андрей Шимкив.

После приветственных речей депутаты приступили к рассмотрению ряда важных для региона законов, в том числе касающихся поддержки предпринимателей.

Напомним, сегодня же на сессии Заксобрания в должности был утверждён министр строительства Алексей Колмаков, который руководит ведомством с начала года.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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