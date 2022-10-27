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Пожарный-доброволец из Новосибирской области стал лучшим в России

Фото Пожарный-доброволец из Новосибирской области стал лучшим в России
Фото Пожарный-доброволец из Новосибирской области стал лучшим в России

Фото пресс-службы ГУ МЧС России по Новосибирской области

Пожарный Константин Келлерман, который стал добровольцем, родом из Куйбышевского района Новосибирской области: накануне он сразился в мастерстве ещё с семью единомышленниками за звание лучшего.

Изначально добровольные пожарные доказали свою выносливость в своих регионах. Потом лучших выбрали в федеральных округах. После этого этапа победители собрались в Москве и сразились в финале.

Конкуренцию Константину Келлерману из Куйбышевского района составили семь участников. При этом представитель Новосибирской области за звание лучшего боролся впервые. Доброволец с апреля устраняет природные пожары в полях. Эти навыки и помогли Константину победить.

«Победа в состязании для меня была неожиданной. Знал, что показываю неплохие результаты, но первому месту по России приятно удивился. Коллеги очень сильно поддерживали, верили в меня, за что им большое спасибо», — отметил Константин в интервью пресс-службе ГУ МЧС России.

Напомним, сегодня утром Сиб.фм рассказывал, как новосибирские пожарные тушат горящий автомобиль за 4 минуты.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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