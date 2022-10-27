Путин объяснил решение о начале спецоперации на Украине

Фото: Kremlin.ru

Президент России заявил о неизбежности проведения специальной военной операции на Украине.

Начало специальной военной операции на Украине для России стало неизбежным решением. Об этом в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай» 27 октября заявил президент Владимир Путин.

«Спецоперация на Украине вызвана неизбежной логикой событий, возникшей не по вине Москвы», — сказал он.

Путин напомнил, что у России не было возможности просто признать независимость Донбасса и бросить их, так как «они одни не выживут». На вопрос ведущего о том, есть ли ощущение, что силы противника в ходе СВО недооценили, Путин ответил отрицательно.

Отдельно глава государства подчеркнул, что ситуация для России становилась бы только хуже, если бы она не начала спецоперацию на Украине.

Напомним, прямую трансляцию выступления Путина можно посмотреть по ссылке.