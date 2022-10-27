Недвижимость
Бизнес
Политика
Спорт
Афиша
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Юрист отвечает
Работа
Авто
Общество
Происшествия
Экономика
Культура
Наука
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске
Технопром-2022
Ново-Сибирские открытия – 85
Финансовая грамотность
Гений места
Коронавирус в Новосибирске

Лента новостей

политика общество

Путин объяснил решение о начале спецоперации на Украине

Фото Путин объяснил решение о начале спецоперации на Украине
Фото Путин объяснил решение о начале спецоперации на Украине

Фото: Kremlin.ru

Президент России заявил о неизбежности проведения специальной военной операции на Украине.

Начало специальной военной операции на Украине для России стало неизбежным решением. Об этом в ходе выступления в дискуссионном клубе «Валдай» 27 октября заявил президент Владимир Путин.

«Спецоперация на Украине вызвана неизбежной логикой событий, возникшей не по вине Москвы», — сказал он.

Путин напомнил, что у России не было возможности просто признать независимость Донбасса и бросить их, так как «они одни не выживут». На вопрос ведущего о том, есть ли ощущение, что силы противника в ходе СВО недооценили, Путин ответил отрицательно.

Отдельно глава государства подчеркнул, что ситуация для России становилась бы только хуже, если бы она не начала спецоперацию на Украине.

Напомним, прямую трансляцию выступления Путина можно посмотреть по ссылке.

 

Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:

Автор:
Александр Борисов
журналист

1

Теги

яндекс.дзен

Новости партнеров

Новости партнеров

Сейчас читают

91260
Мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября
78047
Солнечное затмение 25 октября 2022: где и во сколько смотреть
28007
Житель Новосибирска рассказал о погранконтроле в Толмачёво перед вылетом за границу
20478
Покажите язык: три симптома рака, которые появляются во рту
17766
В Новосибирске ищут специалистов по мобилизационной работе с зарплатой 31 тысяча рублей
15117
Вот из-за чего обвисает грудь: врачи объяснили, как неправильный бюстгальтер уродует женщин
14960
Солнечное затмение в Новосибирске 25 октября: онлайн трансляция