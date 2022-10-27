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Выступление Путина на Валдае 27 октября 2022: прямая трансляция

Фото Выступление Путина на Валдае 27 октября 2022: прямая трансляция
Фото Выступление Путина на Валдае 27 октября 2022: прямая трансляция

Фото: Кремлин.ру, видео URA.ru

В четверг, 27 октября, президент России Владимир Путин выступит на заседании дискуссионного клуба "Валдай".

Кремль анонсировал выступление президента РФ Владимира Путина в дискуссионном клубе "Валдай" 27 октября. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, "эту речь будут читать и перечитывать".

"Сегодня главное событие дня, которое наверняка потом предстоит анализировать, его содержание — изучать, читать и перечитывать", — сказал Песков.
Ожидается, что выступление президента начнется в 16 часов по московскому времени и в 20:00 по новосибирскому. Федеральные каналы будут вести трансляцию с пленарного заседания клуба. Видео будет доступно и на сайте Сиб.фм.
Заседания дискуссионного клуба "Валдай" проходят с 2004 года. С участниками заседаний традиционно встречается президент Путин.
В этом году темой "Валдая" стал "Мир после гегемонии: справедливость и безопасность для всех". Заседания проходят с 24 по 27 октября, на финальный день запланировано выступление Владимира Путина.

 

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Автор:
Маргарита Мастеркова

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