Выступление Путина на Валдае 27 октября 2022: прямая трансляция

Фото: Кремлин.ру, видео URA.ru
В четверг, 27 октября, президент России Владимир Путин выступит на заседании дискуссионного клуба "Валдай".
Кремль анонсировал выступление президента РФ Владимира Путина в дискуссионном клубе "Валдай" 27 октября. По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, "эту речь будут читать и перечитывать".
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