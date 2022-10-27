Снег в Новосибирской области ляжет в конце ноября 2022 года

Фото Сиб.фм, скриншот со страницы Гисметео, Яндекс.Погода

Снежный покров в Новосибирске ляжет после установления отрицательных температур в конце ноября.

Устойчивый снежный покров в Новосибирской области появится не ранее конца ноября 2022 года. Об этом свидетельствуют данные ведущих погодных сервисов.

Предстоящий ноябрь в регионе будет относительно тёплым. По версии ресурса Гисметео.ру, на протяжении последнего осеннего месяца столбики термометра не будут опускаться ниже 14 градусов мороза. Самыми холодными днями ноября станет неделя с 14 по 19 октября. В ноябре новосибирцев ожидает множество солнечных дней. При этом снег будет идти только в начале и в конце месяца.

Согласно данным погодных сервисов, обильные снегопады ожидаются только в начале декабря. Тогда же установится снежный покров.

По данным ресурса Яндекс Погода, в ноябре первые слабые снегопады начнутся с 4 числа. Снег будет идти также 7, 9, 11, 14, 18, 21, 22, 23 ноября. При этом из-за слабых морозов выпавшие осадки могут быстро таять. Стабильный покров стоит ожидать во второй половине месяца.

Как ранее писал Сиб.фм, в конце декабря и в начале января 2023 года в Новосибирск придет арктический антициклон, а вместе с ним — морозы вплоть до -30 градусов.

Напомним, 14 октября, в день Покрова Пресвятой Богородицы в Новосибирске не было снега. При этом согласно приметам, если на Покров будет идти дождь, то осень будет ненастной, а в случае, если день ясный и теплый, то осень будет долгой и бесснежной до Михайлова дня (21 ноября).