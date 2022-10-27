Солдат из Новосибирской области спас товарища на СВО ценой руки

Житель Болотнинского района потерял руку в ходе спецоперации, спасая своего товарища.

Уроженец Болотнинского района Дмитрий Баранов лишился руки в ходе спецоперации на Украине, пока спасал товарища по службе. Житель Новосибирской области решил подписать контракт после прохождения срочной службы летом 2021-го года — юноше всего 19 лет.

Дмитрий Баранов попал в 57 отдельную мотострелковую гвардейскую бригаду и служил на территории Луганской народной республики. Проявил себя парень 11 мая в городе Золотое. В тот день начался миномётный обстрел и Дмитрий закрыл телом товарища от снарядов. Его сослуживец выжил, однако сам герой потерял руку.

«Я видел фашизм своими глазами. Наши деды в Великую Отечественную боролись с ним, теперь пришло наше время. Отсиживаться сейчас нельзя. Есть реальная угроза нашей Родине. Всем, кто сейчас в зоне спецоперации, я желаю довести дело до конца и вернуться домой. Главное живыми», — поделился Дмитрий.

В течение нескольких месяцев Дмитрий Баранов проходил реабилитацию, а дома его наградили медалью Суворова.

Напомним, ранее в Новосибирске появится памятник Герою России из Забайкалья, спасшему 150 товарищей.