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общество

Солдат из Новосибирской области спас товарища на СВО ценой руки

Фото Солдат из Новосибирской области спас товарища на СВО ценой руки
Фото Солдат из Новосибирской области спас товарища на СВО ценой руки

Житель Болотнинского района потерял руку в ходе спецоперации, спасая своего товарища.

Уроженец Болотнинского района Дмитрий Баранов лишился руки в ходе спецоперации на Украине, пока спасал товарища по службе. Житель Новосибирской области решил подписать контракт после прохождения срочной службы летом 2021-го года — юноше всего 19 лет.

Дмитрий Баранов попал в 57 отдельную мотострелковую гвардейскую бригаду и служил на территории Луганской народной республики. Проявил себя парень 11 мая в городе Золотое. В тот день начался миномётный обстрел и Дмитрий закрыл телом товарища от снарядов. Его сослуживец выжил, однако сам герой потерял руку.

«Я видел фашизм своими глазами. Наши деды в Великую Отечественную боролись с ним, теперь пришло наше время. Отсиживаться сейчас нельзя. Есть реальная угроза нашей Родине. Всем, кто сейчас в зоне спецоперации, я желаю довести дело до конца и вернуться домой. Главное живыми», — поделился Дмитрий.

В течение нескольких месяцев Дмитрий Баранов проходил реабилитацию, а дома его наградили медалью Суворова.

Напомним, ранее в Новосибирске появится памятник Герою России из Забайкалья, спасшему 150 товарищей.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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