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В 10 метрах от жилого дома в Новосибирске поселились бомжи

Фото В 10 метрах от жилого дома в Новосибирске поселились бомжи
Фото В 10 метрах от жилого дома в Новосибирске поселились бомжи

Фото: группа « Ленинский район. Новосибирск» во «ВКонтакте»; Коллаж: Сиб.фм

В Новосибирске в 10 метрах от жилого дома на улице Выставочной, 32/1 обосновались бомжи.

Подписчики группы «Ленинский район. Новосибирк» во «ВКонтакте» пожаловались на вонь, отсутствие мусора и бомжей, расположившихся рядом с жилым домом на улице Выставочной, 32/1.

«Как решить проблему жильцов жилого дома по улице Выставочная, 32/1? В 10 метрах от дома обустроили жилище бомжи. Вонь, мусор, крысы. Напротив лицей, дети всё лицезреют! Куда обращаться и как выселить бомжей?» — написала одна из подписчиц группы.

Жительница дома уже обращалась к участковому и районную администрацию, однако никаких действий по решению проблемы предпринято не было.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Заельцовском парке Новосибирска бомж ограбил прохожего на 19 тысяч рублей. Кроме того, появлялась информация о 72-летнем бездомном, отправленном в тюрьму за убийство конкурента.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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