В Нарымском сквере Новосибирска парень лёг спать в принесенную с собой ванну

Фото: группа «Инцидент Новосибирск» Вконтакте

Молодой человек лёг спать в розовой ванне посреди Нарымского сквера в Новосибирске.

Вечером 26 октября молодой человек пришел в Нарымский сквер вместе с розовой ванной, поставил её и лег в ней спать. Видео со спящим парнем опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» во Вконтакте.

Комментаторы публикации отметили, что скорее всего этот инцидент является художественным перфомансом — или это блогер, который снимает видео или проводит прямой эфир.

Очевидцы сообщают, что парень улёгся спать до 19:00, и пролежал не меньше полутора часов.

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