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В Нарымском сквере Новосибирска парень лёг спать в принесенную с собой ванну

Фото В Нарымском сквере Новосибирска парень лёг спать в принесенную с собой ванну
Фото В Нарымском сквере Новосибирска парень лёг спать в принесенную с собой ванну

Фото: группа «Инцидент Новосибирск» Вконтакте

Молодой человек лёг спать в розовой ванне посреди Нарымского сквера в Новосибирске.

Вечером 26 октября молодой человек пришел в Нарымский сквер вместе с розовой ванной, поставил её и лег в ней спать. Видео со спящим парнем опубликовали в группе «Инцидент Новосибирск» во Вконтакте.

Комментаторы публикации отметили, что скорее всего этот инцидент является художественным перфомансом — или это блогер, который снимает видео или проводит прямой эфир.

Очевидцы сообщают, что парень улёгся спать до 19:00, и пролежал не меньше полутора часов.

Ранее пранкер голосом Путина разыграл ректора университета в Иркутске.

Также жительница Новосибирска разыграла охотоведов новосибирской области с помощью фотографии из интернета: она сообщила о медведице с медвежонком на теплотрассе.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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