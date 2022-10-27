В Новосибирске средства с продажи книг о борце Романе Власове направят на нужды СВО

Фото: страница ВК Романа Власова

Деньги с продажи книг о борце из Новосибирска Романе Власове будут направлены на нужды участников спецоперации.

Презентация книги о борце греко-римского стиля Романе Власове «Борьба – наша жизнь» пройдет в Новосибирске в рамках турнира «Приз Карелина». Турнир состоится во дворце спорта «Локомотив Арена» 28-29 октября. Как сообщил сам Олимпийский чемпион, средства с продажи книги направят на нужды бойцов СВО.

«Это автобиографическая история о нас. Она повествует обо мне и о моей маме, о новосибирской школе греко-римской борьбы и о моих товарищах по сборной России. Диалог мамы с сыном. Диалог авторов со своими читателями», — написал спортсмен на своей странице в "ВК".

Роман Власов отметил, что те, кому не удастся приобрести книгу во время презентации, могут заказать и приобрести ее позже. Основной тираж книги будет опубликован в первых числах ноября.

Вырученные от продажи деньги будут направлены на оказание помощи нашим бойцам, участникам специальной военной операции, добавил Роман Власов.

Ранее Сиб.фм писал о том, что новосибирский борец Роман Власов выиграл чемпионат России в Суздале.

Напомним, 6 октября борец из Новосибирска Роман Власов отметил день рождения.