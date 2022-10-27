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общество

В Забайкалье предложили освободить мобилизованных от транспортного налога

Фото В Забайкалье предложили освободить мобилизованных от транспортного налога
Фото В Забайкалье предложили освободить мобилизованных от транспортного налога

Фото: ZabNews

Освободить мобилизованных от транспортного налога предложили в Забайкальском крае.

Депутаты Законодательного собрания Забайкальского края предложили освободить граждан, попавших под частичную мобилизацию, от уплаты транспортного налога на два года. Об этом 26 октября со ссылкой на первого заместителя председателя регионального Заксобрания Дмитрия Тюрюханова сообщает ИА ZabNews.

«Фракция ЛДПР сегодня внесла законопроект в Законодательное собрание Забайкальского края. Законопроект касается мобилизованных граждан. Мы рекомендуем освободить их от уплаты транспортного налога на текущий и последующий год», – сказал депутат.

Парламентарий считает, что в случае поддержки коллег этот проект рассмотрят в первом чтении на следующем пленарном заседании. Рассмотрение во втором чтении может произойти до конца этого года.

Напомним, ранее мужчины в Новосибирской области получили повестки в военкомат на 25 октября.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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