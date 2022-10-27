Застройщики придумали новую ипотеку для россиян

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Застройщики предлагают спецпрограммы тем, кто хочет платить меньше, пока жилье еще строится.

Не успел ЦБ запретить «околонулевую» ипотеку (под 0,01–2%), как россиянам начали предлагать новую, траншевую, сообщают news.ru.

Кредит выдается заемщику по частям и позволяет существенно снизить платежи в первые годы — вплоть до 1 рубля в месяц. Эксперты считают, что траншевая ипотека может заменить «околонулевую».

Ипотека траншами — это кредит на покупку жилья, который разделен на несколько частей. Сумма займа дробится на два или, к примеру, три транша, и у каждого из них — своя кредитная ставка. Пока приобрести недвижимость по такой схеме можно только у определенных застройщиков.

Очень важный момент — траншевая ипотека выдается без увеличения стоимости самой квартиры (по крайней мере, так обещают застройщики). Для сравнения, при «околонулевой» ипотеке застройщик может делать наценку до 35% от рыночной стоимости. В результате люди покупают, например, 10-миллионную квартиру за 13,5 млн руб. + низкие проценты по ипотеке, и перепродавать ее потом за рыночную цену в 10 млн руб. уже невыгодно.

Траншевая ипотека отчасти является альтернативой субсидированной ипотеке, так как дает возможность покупателю сэкономить на процентах, рассказывает руководитель отдела продаж девелоперской компании «Мармакс» Анна Терехова. При этом количество траншей, по ее словам, не должно превышать пяти, а размер траншей может составлять от 100 рублей до всей суммы кредита. Эти вводные прописываются в ДДУ, и определяет их сам девелопер, уточняет собеседница NEWS.ru.

По оценкам риелторской компании «Этажи», пик спроса на траншевую ипотеку уже отмечается в Санкт-Петербурге. Здесь интерес к этому продукту самый высокий среди всех регионов России. Активнее всего частные инвесторы, которые оформляют квартиру в собственность и сразу выставляют ее на продажу с перспективой получить прибыль.

И рисков для заемщика нет, заверяет Татьяна Решетникова. Объект регистрируется в собственность, все условия будущего ипотечного кредита фиксируются, в том числе и в отношении второго транша.

Ранее Сиб.фм писал о том, что риэлторы ожидают повышение спроса на жилье среди мобилизованных новосибирцев.

Напомним, субсидированная ипотека не пользуется популярностью среди застройщиков Новосибирска.