Житель Новосибирска снял видео о сборе «тревожного рюкзака» для мобилизованных

Изображение: скриншот из видео героя статьи

Мобилизованный новосибирец снял видеоролик о том, как собрать идеальный «тревожный рюкзак».

Житель Новосибирска опубликовал снятый им видеоролик о том, как собрать идеальный «тревожный рюкзак» для мобилизованных граждан. Видео посмотрели 10 тысяч человек, однако автор отметил, что набор выбранных им вещей оказался не так идеален, как ему казалось, так как часть вещей, купленных им, выдают по прибытии в НВВКУ.

После получения повестки автор видео отправился на Центральный рынок и с помощью продавцов закупил необходимые вещи. Всего получилось около 50 пунктов.

«Самая главная вещь — поджопник. Костюм, кофта плюс штаны со встроенными наколенниками, два кашне, два свитера, термобелье горнолыжное, тонкая и толстая шапки, балаклава, типа дождевика армейского. Аптечка — у меня изжога от армейской еды, простужаюсь часто. Лейкопластырь советуют взять — три-четыре бабины, используется там как скотч. Линкомециновая мазь при ранениях, рана подсушивается. Потом мазью левомеколевой обработать. Также теймурова паста. Ноги будут преть — мажем ноги и все, все пропадает», — перечислил новосибирец в видео.

Кроме того, в «тревожный рюкзак» вошли кнопочный телефон, пауэрбанк, мультитул, триммер на батарейках, бульонные кубики и витамины «Супрадин».

Ранее Сиб.фм сообщал о решении совета депутатов Новосибирска направить 25 млн рублей на мобилизованных.