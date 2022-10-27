Житель Новосибирской области с позывным «Родина» вернулся домой с медалью «За отвагу»

Фото: Газета «Степная Нива» Баган; Коллаж: Сиб.фм

Житель села Баган Новосибирской области Сергей Бормотов вернулся домой с медалью «За отвагу» после осколочного ранения в зоне СВО.

По сообщению газеты «Степная Нива», Сергей Бормотов вернулся домой в село Баган Ноовосибирской области после того, как получил осколочное ранение 22 сентября, вынося раненых и погибших товарищей с поля боя.

Мужчина был представлен к медали прямо на передовой. Бормотов добровольно ушел в зону проведения специальной военной операции на территории Украины в первые дни и провел там восемь месяцев.

Бормотов был награжден за успешное выполнение боевой задачи. Подразделение сибиряка при помощи дрона обнаружило военную технику неприятеля, и бойцы открыли огонь. Бормотов поставил задачу бойцам и стал лично поражать цели противника. Благодаря грамотной атаке подразделение не попало в окружение. А 22 сентября по позициям российских военнослужащих ударила чужая техника, в этот день Сергей потерял друзей, и получил осколочное ранение. Машину сибиряка посекло осколками, а он сам под огнем выносил с поля боя раненных и убитых товарищей.

По словам жителя Багана, он не сразу почувствовал ранение и заметил его лишь по дороге в госпиталь в Луганске. После извлечения осколков, мужчину отправили в воронежский госпиталь, затем в Наро-Фоминск на реабилитацию, а теперь в 30-дневный отпуск в родное село, после которого боец вновь вернется на передовую.

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