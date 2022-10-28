28 октября в Новосибирске ожидают резкое похолодание и мокрый снег

Фото: Елена Балуева / Сиб.фм

Синоптики предсказали приход нового циклона с осадками и сильным ветром в Новосибирск.

По данным Западно-Сибирского гидрометцентра, утром в пятницу, 28 октября, шквалистый ветер принесет с запада похолодание и дожди с мокрым снегом.

Днем воздух остынет до 0...+2 градусов, а ночью на 29 октября похолодает до -2 градусов.

Ночью в регионе был порывистый ветер до 21м/с, днем ожидается сила порывов до 5-10 м/с.

Ранее Сиб.фм сообщал, что к январю в Новосибирскую область придут 30-градусные морозы.