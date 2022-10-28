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общество

5000 семей в Новосибирской области получили выплату за рождение ребёнка

Фото 5000 семей в Новосибирской области получили выплату за рождение ребёнка
Фото 5000 семей в Новосибирской области получили выплату за рождение ребёнка

Фото: Густаво Зырянов/Сиб.фм

Семьи в Новосибирской области начали получать выплаты за рождение ребёнка.

В Новосибирске и области пять тысяч семей получили выплату за рождение ребёнка в размере 24 567,33 рублей. Об этом сообщили в Пенсионном фонде. Всего в текущем году за рождение ребенка в Новосибирской области выплатили уже около 118 млн рублей.

Ранее сообщалось, что неработающим заявителям деньги поступят через Пенсионный фонд на карту МИР. А трудоустроенные родители могут получить деньги по месту работы.

Подать заявление на оформление единовременной выплаты за рождение ребенка жители Новосибирска могут в МФЦ или клиентскую службу Пенсионного фонда. Получить выплату может не только родитель, но и опекун, усыновитель или приемный родитель.

Напомним, с 1 октября в Новосибирской области изменились правила получения детских пособий на детей от 8 до 17 лет.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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