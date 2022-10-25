В Новосибирской области ввели новые правила для получения детских пособий

Фото Дениса Винокурова

Детские пособия в Новосибирской области стали выдавать по новым правилам.

С 1 октября в Новосибирской области изменились правила получения детских пособий на детей от 8 до 17 лет. Об этом сообщают в региональном ПФР.

«До 1 октября при подаче заявления выплата устанавливалась с апреля при условии достижения ребенком 8 лет до апреля. Либо с месяца достижения 8 лет, если ребенок достиг этого возраста после апреля», — пояснила замуправляющего отделением ПФР по Новосибирской области Людмила Якушенко.

Она добавила, что на данный момент выплата устанавливается с месяца достижения ребенком 8 лет, если родители написали соответствующее заявление не позднее шести месяцев после дня рождения ребенка. В остальных случаях деньги будут начисляться с момента подачи заявления.

Следовательно, если в сентябре ребенку исполнилось 8 лет, а заявление родители подали в октябре, то семья получит средства в ноябре сразу за два предыдущих месяца. Если день рождения ребенка был в апреле, а заявление на пособие пришло в октябре, то деньги выплатят только за один месяц, так как прошло более полгода после достижения ребенком 8 лет.

Подать заявления на получение выплаты можно через клиентскую службу Пенсионного фонда, через «Госуслуги» или МФЦ.

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