Эксперт рассказал, где искать бомбоубежища в Новосибирске

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Начальник отдела ГО и ЧС Советского района Новосибирска Юрий Перязев рассказал, как найти укрытие в случае угрозы, а также о том, от чего спасут бомбоубежища.

В мэрии Новосибирска на запрос журналистов ответили, что данные о местоположении бомбоубежищ относятся к информации ограниченного доступа. О том, какие помещения могут выступать в качестве укрытия, «АиФ-Новосибирск» рассказал начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев. По словам чиновника, каждое убежище носит определённый уровень защиты.

«Если выброс хлора, он тяжелее кислорода, то в таком подземном укрытии можно погибнуть. То же самое касается, если грозит затопление», — рассказал Юрий Перязев. – Нужно помнить, что чем выше этажность здания, то тем ниже будет уровень радиации там. Также укрытием может стать и метрополитен, который как раз имеет такую категорию».

Впрочем, корреспондент Сиб.фм ранее общался с сотрудниками МЧС, которые рассказали, что станции новосибирской подземки не везде заложены на глубине, нужной для выполнения защитных функций бомбоубежища.

Тем временем, в мэрии Новосибирска летом заявили, что будут ремонтировать укрытия в домах советской постройки – два из них находились в Заельцовском районе Новосибирска.