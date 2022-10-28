Эксперт рассказал о действующих бомбоубежищах в Новосибирске

Фото: «АиФ-Новосибирск»

Представитель МЧС рассказал, как найти бомбоубежище в Новосибирске.

В Новосибирске есть действующие бомбоубежища с советских времён, однако места на всех желающих на них не хватит. Об этом в разговоре с изданием «АиФ-Новосибирск» сообщил начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев.

Поэтому в качестве укрытия можно использовать помещения в жилых домах — подобные предусмотрены в застройке, отметил эксперт. В этом случае в приоритете подземное пространство, однако следует учитывать тип угрозы.

«Нужно помнить, что чем выше этажность здания, то тем ниже будет уровень радиации там. Если выброс хлора, он тяжелее кислорода, то в таком подземном укрытии можно погибнуть. То же самое касается, если грозит затопление», — отметил Юрий Перязев.

Также укрытием может стать и метрополитен, добавил Перязев.

Напомним, в Новосибирске коттедж с бомбоубежищем продают за 15 млн рублей.