Эксперт рассказал о действующих бомбоубежищах в Новосибирске

Фото: «АиФ-Новосибирск»
Представитель МЧС рассказал, как найти бомбоубежище в Новосибирске.
В Новосибирске есть действующие бомбоубежища с советских времён, однако места на всех желающих на них не хватит. Об этом в разговоре с изданием «АиФ-Новосибирск» сообщил начальник отдела ГО и ЧС Советского района Юрий Перязев.
Поэтому в качестве укрытия можно использовать помещения в жилых домах — подобные предусмотрены в застройке, отметил эксперт. В этом случае в приоритете подземное пространство, однако следует учитывать тип угрозы.
«Нужно помнить, что чем выше этажность здания, то тем ниже будет уровень радиации там. Если выброс хлора, он тяжелее кислорода, то в таком подземном укрытии можно погибнуть. То же самое касается, если грозит затопление», — отметил Юрий Перязев.
Также укрытием может стать и метрополитен, добавил Перязев.
Напомним, в Новосибирске коттедж с бомбоубежищем продают за 15 млн рублей.
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