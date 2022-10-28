Льготы для мобилизованных, прибавка к пенсии и «зелёный» стандарт в строительстве: главные изменения с 1 ноября 2022 года

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм, Freepik, Максим Николаев

С 1 ноября 2022 года в Новосибирской области начнут действовать нормы, связанные с получением новых выплат и льгот.

1 ноября 2022 года в России и в Новосибирской области начнут действовать новые правовые нормы. Так, пенсионеры получат денежную прибавку, семьи мобилизованных смогут оформить льготы на оплату ЖКУ, а для застройщиков появится национальный стандарт экологичной застройки.

Пенсии и социальные выплаты

Пенсионный фонд России повысит пенсии для некоторых категорий граждан.

Прибавку получат:

Бывшие члены летных экипажей со стажем более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин (+21 510,38 рублей) — прибавится автоматически.

Бывшие шахтеры и сотрудники горноспасательных отраслей (+4 459,08 рублей) — прибавится автоматически.

Пенсионеры старше 80 лет получат удвоенную удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии (+14,5 тысяч рублей). К этому увеличению прибавится районный коэффициент. Для получения выплаты нужно обратиться в ПФР.

Льготы и выплаты мобилизованным

С 1 ноября мобилизованные граждане будут получать ежемесячную заработную плату в размере не менее 195 тысяч рублей. Об этом объявил Владимир Путин.

Также в каждом регионе вводятся льготы на социальные услуги и компенсацию оплаты ЖКУ. Так, например, расходы на оплату жилого помещения и коммунальных услуг будут компенсироваться в размере 50%, а детей мобилизованных будут бесплатно кормить. Детские сады для детей мобилизованных также станут бесплатными.

Национальный стандарт «зеленого» строительства

Последнее ноябрьское нововведение коснётся жителей Новосибирска не напрямую, а косвенно. Застройщики многоквартирных домов будут обязаны соблюдать 81 критерий экологичности жилищных условий. Для того чтобы здание было признано «зеленым», нужно, чтобы оно соответствовало минимум 16 критериям из 81.

В числе критериев — архитектура и планировка участка строительства, создание комфортной среды для жителей, безопасность эксплуатация здания и качество используемых материалов.

Ранее Сиб.фм сообщал, что с 1 октября в Новосибирской области на 4% выросли зарплаты бюджетников.