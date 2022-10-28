«На машину накопил, на мозги – нет»: мажор на BMW открыл стрельбу по активистам «СтопХам» в Новосибирске

Фото предоставлено участниками движения "СтопХам" в Новосибирске"

Впервые в Новосибирске конфликт между активистами движения «СтопХам» и водителем-мажором закончился стрельбой. Нарушителя общественного порядка нашли и привлекли к ответственности, но активисты наказанием недовольны.

В этот вторник, 25 октября, пятеро активистов движения «СтопХам» отправились на очередной рейд по улицам левобережья. На проспекте Маркса, около дома №57 не хватает парковок, и приезжающие сюда стремятся урвать любой кусочек свободного места, иногда даже на газоне или тротуаре. Волонтёры расклеивали на машинах нарушителей наклейки, свидетельствующие об автохамстве. Большинство водителей на такие замечания отреагировали пониманием, но убедить одного из них в том, что он не прав, никак не удавалось.

«Заехал водитель на BMW-Х5, у которого были полностью тонированы стёкла. Ему мы тоже сделали замечание. Он вышел из автомобиля и начал нецензурно выражаться. Увидел камеру, надел маску и общался уже в ней, — рассказал Сиб.фм лидер движения «СтопХам» в Новосибирске Григорий Русиков. — Вышел и заявил: «Я здесь раньше парковался и продолжу здесь парковаться». Мы ему начали спокойно объяснять, что вы заехали за поребрик, но он продолжал настаивать, что привык ставить машину именно здесь».

После того, как вразумить автохама не удалось, общественники попробовали поместить на лобовое стекло BMW-5 наклейку. В это время мажор из иномарки начал распихивать активистов.

«Он на машину накопил, а на мозги-то не накопил. Мы ему объясняем: «Либо уезжайте, либо мы вам наклеим наклейку». Возникла перепалка. Он говорит в итоге: «Хорошо, сейчас я переставлю автомобиль». Переставляет – и опять паркуется не по правилам, загораживая пешеходный проход!

- возмущён Григорий. — Мы ему опять делаем замечание, а он выходит из автомобиля и начинает уже с кулаками кидаться. Активиста, который наклейку наклеивал, он схватил сзади за лицо и бил по корпусу. После этого на данного хама был распылён перцовый баллон».

От едкой жидкости нарушитель расплакался и тёр глаза, но сдаваться вовсе не собирался. В салон автомобиля на этот раз он вернулся для того, чтобы взять пистолет. Автохам начал стрелять по активистам.

«Он направил дуло пистолета в нашу сторону, но далее по видео видно, что выстрелил в пол. Потом помахал пистолетом, ушёл в машину, убрал пистолет. Он промыл водой глаза и позвонил друзьям. Потом приехали его друзья. Его посадили на пассажирское сиденье и увезли»,

- продолжает рассказ лидер движения в Новосибирске.

Мажор на BMW-Х5 уехал, а общественники остались на месте и дождались бригаду скорой помощи и экипаж полиции. Представителям власти активисты подробно рассказали, почему против автохама был использован перцовый баллон. Прямо на месте борцы с автохамами написали и заявление в полицию.

«Участники установлены и опрошены. В отношении гражданина 1988 года рождения составлен административный протокол по части 2 статьи 20.13 КоАП РФ. Установлено, что он является законным владельцем оружия. Пистолет изъят. В настоящее время по данному факту проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства», — сообщила начальник отделения организации взаимодействия со СМИ Отдела информации и общественных связей ГУ МВД России по Новосибирской области Анастасия Ахметова.

Разрешение на ношение травматического пистолета у 34-летнего мажора было. За «стрельбу в не отведённых для этого местах» мужчине грозит максимум 50 000 рублей и конфискация оружия. Григорий Русиков считает, что наказание не будет иметь должного эффекта.

«Я бы ему никогда больше лицензию на оружие не давал. Что для него эти 50 тысяч рублей? Для меня, как пешехода, эта сумма имеет значение, а для него это ничего не будет стоить. Только, что создан широкий общественный резонанс», — добавил руководитель движения «СтопХам» в Новосибирске.

Григорий Русиков отметил, что такое в его практике впервые за 7 или 8 лет общественной деятельности, сколько существует организация с перерывом после ликвидации в 2018 году.