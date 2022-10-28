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В Новосибирске водитель BMW обстрелял активистов «СтопХама» из травмата

Фото В Новосибирске водитель BMW обстрелял активистов «СтопХама» из травмата
Фото В Новосибирске водитель BMW обстрелял активистов «СтопХама» из травмата

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

25 октября в Новосибирске водитель BMW открыл стрельбу из травматического пистолета после замечания от активистов «СтопХама».

Во вторник, 25 октября, водитель BMW обстрелял активистов «СтопХама» из травматического пистолета, после того, как ему сделали замечание за нарушение дорожного движения.

Участники движения делали замечания водителям, паркующимся на тротуарах, мужчина на BMW X5 остался этим недоволен и поругался с ними. После словесного конфликта автомобилист начал толкаться, но затем перепарковал машину, перегородив пешеходный переход и активисты вновь обратились к нему. Водитель немецкого автомобиля вместо ответа встал в бойцовскую стойку, а участники движения вытащили перцовый баллончик, на что мужчина ответил стрельбой из травматического пистолета.

Позже автомобилиста задержали полицейские, у него изъяли оружие. В отношении мужчины составлен административный протокол.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области подросток ранил 13-летнюю школьницу выстрелом из пневматического пистолета.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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оружие
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