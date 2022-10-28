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На Михайловской набережной Новосибирска зальют самый длинный в России каток

Фото На Михайловской набережной Новосибирска зальют самый длинный в России каток
Фото На Михайловской набережной Новосибирска зальют самый длинный в России каток

Фото Сиб.фм

Длина катка на Михайловской набережной Новосибирска составит 1,3 километра.

На Михайловской набережной в Новосибирске зальют самый длинный в России каток. Его длина составит 1300 метров — это вся протяженность набережной. Об этом сообщила вице-мэр города Анна Терешкова на пресс-конференции 27 октября.

Анна Терешкова рассказала, что подготовка Михайловской набережной проходит по установленному плану. Так, к концу октября 2022 года на протяженности променада и парка «Городское начало» установлены искусственные деревья с гирляндами и ряд скульптурных композиций.

Фото На Михайловской набережной Новосибирска зальют самый длинный в России каток 2

Фото На Михайловской набережной Новосибирска зальют самый длинный в России каток 3

Ранее руководитель Городской дирекции творческих программ Ирина Саркисян сообщала, что при успешной реализации проекта каток попадет в Книгу рекордов России.

Михайловская набережная станет одной из главных площадок для празднования Нового года. Помимо нее центром притяжения станет центр города: улица Ленина, скверы вокруг площади Ленина и киноконцертный комплекс «Маяковский», где откроется «Фестиваль Дедов Морозов».

Также 24 ноября через Новосибирск проедет поезд Всероссийского Деда Мороза из Великого Устюга.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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