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Новый прокурор Новосибирской области Бучман узнал об экологических проблемах региона

Фото Новый прокурор Новосибирской области Бучман узнал об экологических проблемах региона
Фото Новый прокурор Новосибирской области Бучман узнал об экологических проблемах региона

Фото прокуратуры Новосибирской области

В прокуратуре Новосибирской области новый руководитель провёл совещание, на котором Александр Бучман узнал почти о семи тысячах правонарушений в сфере экологии.

В прокуратуре Новосибирской области прошла коллегия с участием Александра Бучмана. Только за последнее время природоохранные прокуроры зафиксировали порядка 6,9 тысячи нарушений, связанных с загрязнением окружающей среды. Речь идёт и о несанкционированных свалках, и загрязнении рек, и вырубке леса.

«В судебном порядке на хозяйствующие субъекты возлагались обязанности по проведению очистки сточных вод, получению лицензий на добычу подземных вод, ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, разработке разрешительной документации,

- рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. — Прокуроры добивались исполнения органами государственной власти и местного самоуправления возложенных на них полномочий, соблюдения хозяйствующими субъектами экологических требований. Каждое третье нарушение закона выявлено при обращении с отходами производства и потребления, каждое пятое — в сфере лесопользования».

Коснулись прокуроры и темы многочисленных несанкционированных свалок, и «мусорной» концессии, а также деятельности крупных предприятий Новосибирской области, которые загрязняют окружающую среду.

«Прокурором области перед подчиненными сотрудниками поставлены конкретные задачи по проведению надзорных мероприятий, направленных на их разрешение», — добавляет пресс-служба ведомства.

На этой неделе у Александра Бучмана насыщенная неделя: буквально вчера, 27 октября, прокурор Новосибирской области познакомился с представителями регионального парламента.

 

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Автор:
Елена Отмахова
журналист

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