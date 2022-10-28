Новый прокурор Новосибирской области Бучман узнал об экологических проблемах региона

Фото прокуратуры Новосибирской области

В прокуратуре Новосибирской области новый руководитель провёл совещание, на котором Александр Бучман узнал почти о семи тысячах правонарушений в сфере экологии.

В прокуратуре Новосибирской области прошла коллегия с участием Александра Бучмана. Только за последнее время природоохранные прокуроры зафиксировали порядка 6,9 тысячи нарушений, связанных с загрязнением окружающей среды. Речь идёт и о несанкционированных свалках, и загрязнении рек, и вырубке леса.

«В судебном порядке на хозяйствующие субъекты возлагались обязанности по проведению очистки сточных вод, получению лицензий на добычу подземных вод, ликвидации мест несанкционированного размещения отходов, разработке разрешительной документации,

- рассказали в пресс-службе прокуратуры Новосибирской области. — Прокуроры добивались исполнения органами государственной власти и местного самоуправления возложенных на них полномочий, соблюдения хозяйствующими субъектами экологических требований. Каждое третье нарушение закона выявлено при обращении с отходами производства и потребления, каждое пятое — в сфере лесопользования».

Коснулись прокуроры и темы многочисленных несанкционированных свалок, и «мусорной» концессии, а также деятельности крупных предприятий Новосибирской области, которые загрязняют окружающую среду.

«Прокурором области перед подчиненными сотрудниками поставлены конкретные задачи по проведению надзорных мероприятий, направленных на их разрешение», — добавляет пресс-служба ведомства.

На этой неделе у Александра Бучмана насыщенная неделя: буквально вчера, 27 октября, прокурор Новосибирской области познакомился с представителями регионального парламента.