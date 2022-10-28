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Поставщики предупредили торговые сети Новосибирска о подорожании вина

Фото Поставщики предупредили торговые сети Новосибирска о подорожании вина
Фото Поставщики предупредили торговые сети Новосибирска о подорожании вина

Фото: pixabay.com

Поставщики вин предупредили новосибирские торговые сети о росте цен на напиток до конца 2022 года и его продолжении в 2023-м.

По информации BFM-Новосибирск, на форуме «Дни ритейла в Сибири» участники рынка предупредили новосибирские торговые сети о продолжающемся подорожании вина.

Рост цен на напиток начался в марте 2022 года и продолжается до сих пор, при этом никаких предпосылок для стабилизации цен в данный момент нет. По словам поставщиков, основной проблемой по части импортного вина остается изменения в логистике и в отношениях с зарубежными партнерами. Прогнозируется рост цен на вино в краткосрочной перспективе составит 10-15%. От 2023 года ждут продолжения подорожания вин в случае введения новых санкций.

«Из некоторых стран поставки прекратились полностью. Это не только Европа. Например, в ЮАР многие отказались работать с Россией. Но продолжаются поставки из Италии, Испании, Франции. Пока рынок не испытывает дефицита в импортном вине. Но есть логистические сложности и проблемы доверия. В следующем году ожидаем рост цен от производителей, которые повышают рост из-за подорожания комплектующих (на бутылку, на пробку). Мы уже получаем продукцию по новым ценам», — рассказывает директор по развитию винного бизнеса компании «Белуга групп» Александра Рощина.

Специалист отметил, что сдерживать рост цен на вино сложно небольшим компаниям, так как им нечем его компенсировать.

В России виноделы также прогнозируют подорожание своей продукции, по причине изменения цен на все виды пробок, стеклянную бутылку и проблемы с поставками винной бумаги. Отмечается, что отечественные комплектующие зачастую оказываются дороже, чем ставшие недоступными импортные аналоги. При этом поставщики предполагают, что российские вина станут более популярными в ближайшее время.

Ранее Сиб.фм беседовал с новосибирским сомелье, рассказавшим какое вино лучше брать к Новому году.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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экспорт
вино
Магазины
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