Стоимость проезда в новосибирском метро может вырасти до 35 рублей

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В Новосибирске может вырасти стоимость за проезд в метро с 27 до 35 рублей.

Начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло сообщил, что тариф на проезд в подземке может вырасти с 27 до 35 рублей.

Напомним, в последний раз стоимость проезда в метро увеличивалась в 2016 году, до того тариф удерживали на отметке 20 рублей.

По словам Чмыхайло, новое увеличение цен позволит совершенствовать инфраструктуру метрополитена, в частности — продолжить обновление турникетов. На данный момент их заменили лишь на станции «Речной вокзал», а на установку новых турникетов на станции «Площадь Ленина» уже не хватило средств.

Кроме того, рост стоимости проезда позволит выделить больше средств на зарплаты сотрудников метро, так как в последнее время руководство подземки сталкивается с оттоком квалифицированных специалистов.

Тем не менее, официально об увеличении тарифа пока речи не идет.

Ранее в новосибирском метро объяснили оплату туалета только наличными.