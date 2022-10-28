Стоимость проезда в новосибирском метро может вырасти до 35 рублей

Фото: Сиб.фм
В Новосибирске может вырасти стоимость за проезд в метро с 27 до 35 рублей.
Начальник новосибирского метрополитена Аркадий Чмыхайло сообщил, что тариф на проезд в подземке может вырасти с 27 до 35 рублей.
Напомним, в последний раз стоимость проезда в метро увеличивалась в 2016 году, до того тариф удерживали на отметке 20 рублей.
По словам Чмыхайло, новое увеличение цен позволит совершенствовать инфраструктуру метрополитена, в частности — продолжить обновление турникетов. На данный момент их заменили лишь на станции «Речной вокзал», а на установку новых турникетов на станции «Площадь Ленина» уже не хватило средств.
Кроме того, рост стоимости проезда позволит выделить больше средств на зарплаты сотрудников метро, так как в последнее время руководство подземки сталкивается с оттоком квалифицированных специалистов.
Тем не менее, официально об увеличении тарифа пока речи не идет.
Ранее в новосибирском метро объяснили оплату туалета только наличными.
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