В городе под Новосибирском домой отпустили почти 100 мобилизованных

Фото: «АиФ-Новосибирск»
В Куйбышевском районе около ста мобилизованных отпустили по домам.
В Куйбышеве Новосибирской области домой отпустили около ста мобилизованных мужчин. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщило издание «Прецедент».
«Отдали военники. Все радостные, счастливые. Сказали, что сегодня напьются», — цитирует издание жителя города.
Информацию подтвердили в военном комиссариате Куйбышевского района.
СМИ пишет, что причину возвращения домой указанных мобилизованных не уточняют. В то же время местный военком предложил остаться тем, кто намерен отправиться на службу по контракту.
Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области 430 мобилизованных граждан вернулись домой по отсрочке. Об этом уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.
Напомним, в Новосибирске возле военного училища НВВКУ установили лавочки для свиданий родственников с мобилизованными мужчинами.
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