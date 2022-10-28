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общество

В городе под Новосибирском домой отпустили почти 100 мобилизованных

Фото В городе под Новосибирском домой отпустили почти 100 мобилизованных
Фото В городе под Новосибирском домой отпустили почти 100 мобилизованных

Фото: «АиФ-Новосибирск»

В Куйбышевском районе около ста мобилизованных отпустили по домам.

В Куйбышеве Новосибирской области домой отпустили около ста мобилизованных мужчин. Об этом со ссылкой на местных жителей сообщило издание «Прецедент».

«Отдали военники. Все радостные, счастливые. Сказали, что сегодня напьются», — цитирует издание жителя города.

Информацию подтвердили в военном комиссариате Куйбышевского района.

СМИ пишет, что причину возвращения домой указанных мобилизованных не уточняют. В то же время местный военком предложил остаться тем, кто намерен отправиться на службу по контракту.

Ранее Сиб.фм писал, что в Новосибирской области 430 мобилизованных граждан вернулись домой по отсрочке. Об этом уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.

Напомним, в Новосибирске возле военного училища НВВКУ установили лавочки для свиданий родственников с мобилизованными мужчинами.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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