Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм, скриншот из группы "Подслушано в Искитиме" в "ВК"

21-летний житель Новосибирской области получил повестку в военкомат на 21 ноября 2022 года.

21-летний житель Искитимского района Новосибирской области Илья М. получил повестку в военкомат на 21 ноября. Явиться в комиссариат он должен в рамках ежегодной осенней призывной кампании, которая начнётся с 1 ноября. Об этом мужчина сообщил в паблике «Подслушано в Искитиме» во «ВКонтакте».

"А мне на 22.11 пришла повестка. Срочка", — написал он под постом, в котором жители района обсуждают ход призыва.

В разговоре с журналистом Сиб.фм Илья М. рассказал, что в военкомат на продление приписного свидетельства его отправили с нового места работы. В учреждении новосибирца отправили на медкомиссию, после которой он и получил повестку на 21 ноября.

Мужчина утверждает, что настроен по-боевому и планирует нести службу.

Как ранее писал Сиб.фм сразу несколько жителей Искитимского района получили повестки по мобилизации на 25 и 28 октября. Призванные мужчины перед отправкой в зону СВО проходят теоретическую и практическую подготовку на базе НВВКУ. Здесь резервисты проходят инструктажи по всем дисциплинам, которые понадобятся в зоне боевых действий: стрельба из оружия, метание гранат, знание технического устройства средств разведки и связи, минно-взрывное дело, военная типография.

Напомним, с 1 ноября в Новосибирской области начинается осенний призыв на срочную военную службу. Изначально он должен был стартовать с 1 октября, но позже по решению президента РФ начало призывной кампании в стране перенесли ровно на месяц.

Добавим, что 26 октября губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил об окончании частичной мобилизации в регионе до конца текущего месяца.

Ранее Сиб.фм рассказывал об условиях частичной мобилизации срочников в октябре 2022 года.