В Горводоканале Новосибирска прокомментировали жалобу сотрудника на зарплату

Фото Густаво Зырянова / Сиб.фм

В новосибирском Горводоканале прокомментировали обращение сотрудника по поводу низкой, на его взгляд, зарплаты.

Житель Новосибирска Денис К. в официальной группе правительства региона пожаловался на низкую зарплату контролёра технического состояния автомототранспортных средств. МУП «Горводоканал» в ответ на обращение редакции Сиб.фм уточнил, что в среднем сотрудник зарабатывает немного больше.

Мужчина пожаловался, что за май 2022 года он получил 19 420 рублей.

По данным МУП «ГОРВОДОКАНАЛ», в среднем с января по сентябрь 2022 года Денис К. получал 21 700 рублей в месяц. На подобных должностях Горводоканала зарплата в зависимости от стажа работы составляет от 21 500 до 25 200 рублей.

«Заработная плата находится не ниже МРОТ по Новосибирской области. МРОТ с 01.06.2022 г. по Новосибирской области составляет 19099 рублей», — сообщает заместитель директора МУП «ГОРВОДОКАНАЛ» по экономике Дмитрий Сидоренко.

Чтобы получить такие деньги, контролёр технического состояния автомототранспортных средств должен работать по 11 часов в день 2 дня через 2 дня (стоимость смены — от 1200 до 1400 рублей в зависимости от количества отработанных часов с месяц).

Напомним, спрос на специалистов по мобилизационной работе вырос в России в сентябре-октябре 2022 года. Только в Новосибирске появилось шесть вакансий на эти должности. Средняя зарплата составляет 31 тыс. рублей.