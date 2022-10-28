В Новосибирске Газель задавила сидящего на дороге мужчину

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм
Газель насмерть сбила мужчину, сидевшего на дороге в Новосибирске.
По информации ГИБДД Новосибирска, в пятницу, 28 октября, ночью в городе Газель насмерть сбила человека, сидящего на дороге.
Водитель Газели 1962 года рождения ехал по улице Никитина и напротив дома №166 наехал на пешехода, который сидел на дороге вне зоны пешеходного перехода.
В результате ДТП неизвестный мужчина, на вид которому около 40 лет, получил смертельные травмы и погиб.
Обстоятельства происшествия устанавливаются специалистами.
Ранее Сиб.фм сообщил о смертельных ДТП в Барабинске, а также на автодороге у поселка Барышево.
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