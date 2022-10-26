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В центре Барабинска произошло смертельное ДТП

Фото В центре Барабинска произошло смертельное ДТП
Фото В центре Барабинска произошло смертельное ДТП

Фото: группа «АСТ-54»

Два человека погибли в ДТП с участием BMW X5 в центре Барабинска Новосибирской области.

По информации группы «АСТ-54» во «ВКонтакте», во вторник, 25 октября, около 22:00 на пересечении улиц Луначарского и Ларионова в центре Барабинска произошло столкновение внедорожника BMW X5 и седана Nissan Tiida. Водитель седана выехал на перекресток без остановки, после чего кроссовер на высокой скорости влетел в правую часть авто.

От полученных травм на месте погибли 24-летний водитель и 40-летний пассажир автомобиля Nissan.

О состоянии водителя немецкого автомобиля на данный момент ничего не известно, однако он и его пассажир были доставлены в больницу с переломами.

Ранее Сиб.фм сообщил об аварии с участием автомобиля скорой помощи. Кроме того, появлялась информация о состоянии детей, попавших в ДТП под Новосибирском.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Новосибирская область
ДТП
авария
Барабинск
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