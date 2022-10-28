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В Новосибирске грузовик Wildberries протаранил несколько припаркованных машин

Фото В Новосибирске грузовик Wildberries протаранил несколько припаркованных машин
Фото В Новосибирске грузовик Wildberries протаранил несколько припаркованных машин

Фото: группа «АСТ-54»

Фура Wldberries протаранила сразу несколько автомобилей, стоявших на парковке в Новосибирске.

Подписчики группы «АСТ-54» во «ВКонтакте» сообщили, что утром 28 октября, грузовик Volvo протаранил сразу несколько автомобилей на парковке перед домом №18 на улице Дуси Ковальчук, после того как у фуры пробило колесо на островке безопасности.

В ДТП нет пострадавших, однако дальнейшие подробности не уточняются.

Ранее Сиб.фм сообщал об аварии в Новосибирске, после которой на крышу перевернулся белый седан.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

ДТП
грузовик
фура
авария, дтп
парковка
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