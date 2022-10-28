В Новосибирске грузовик Wildberries протаранил несколько припаркованных машин

Фото: группа «АСТ-54»
Фура Wldberries протаранила сразу несколько автомобилей, стоявших на парковке в Новосибирске.
Подписчики группы «АСТ-54» во «ВКонтакте» сообщили, что утром 28 октября, грузовик Volvo протаранил сразу несколько автомобилей на парковке перед домом №18 на улице Дуси Ковальчук, после того как у фуры пробило колесо на островке безопасности.
В ДТП нет пострадавших, однако дальнейшие подробности не уточняются.
Ранее Сиб.фм сообщал об аварии в Новосибирске, после которой на крышу перевернулся белый седан.
Хотите видеть больше интересных новостей?
Добавьте наш канал в избранное в Google News и Яндекс Новости:
Новости партнеров
Новости партнеров
Сейчас читают