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В Новосибирске после аварии белый седан перевернулся на крышу

Фото В Новосибирске после аварии белый седан перевернулся на крышу
Фото В Новосибирске после аварии белый седан перевернулся на крышу

Фото: Telegram-канал АСТ-54 Black

После ДТП на Красном проспекте в Новосибирске на крышу перевернулся белый седан.

По сообщению Telegram-канала «АСТ-54 Black», в среду, 26 октября возле дома №314 на Красном проспекте произошла авария, в результате которой у одной из машин раскрошило правый передний бок, а другая перевернулась на крышу, вылетев на газон.

Отмечается, что в аварии пострадал один человек, он был госпитализирован.

Ранее Сиб.фм сообщал о смертельном ДТП в центре Барабинска, а также об аварии с участием автомобиля скорой помощи.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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