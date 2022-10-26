В Новосибирске после аварии белый седан перевернулся на крышу

Фото: Telegram-канал АСТ-54 Black
После ДТП на Красном проспекте в Новосибирске на крышу перевернулся белый седан.
По сообщению Telegram-канала «АСТ-54 Black», в среду, 26 октября возле дома №314 на Красном проспекте произошла авария, в результате которой у одной из машин раскрошило правый передний бок, а другая перевернулась на крышу, вылетев на газон.
Отмечается, что в аварии пострадал один человек, он был госпитализирован.
Ранее Сиб.фм сообщал о смертельном ДТП в центре Барабинска, а также об аварии с участием автомобиля скорой помощи.
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