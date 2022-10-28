В Новосибирске опубликовано видео с места ДТП, где Газель сбила сидевшего на дороге мужчину

Фото: ГИБДД по Новосибирской области, видео: группа «АСТ-54» Вконтакте

В Новосибирске Газель насмерть сбила сидящего на дороге мужчину.

В пятницу, 28 октября, Газель наехала на мужчину, который сидел на проезжей части. Об этом сообщает ГИБДД Новосибирска.

Газель под управлением 60-летнего водителя по улице Никитина в сторону улицы Есенина и около дома №166 наехала на мужчину, который сидел на дороге вне пешеходного перехода. От полученных травм мужчина скончался на месте.

Очевидцы опубликовали видео с места событий в группе «АСТ-54» Вконтакте.

Специалисты устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее Сиб.фм сообщал, что 13 октября ехавший по тротуару водитель наехал на женщину.

Также в Новосибирске задержали мужчину, устроившего стрельбу на дороге.