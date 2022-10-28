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В Новосибирске создали первый в России цифровой аватар-сурдопереводчик

Фото В Новосибирске создали первый в России цифровой аватар-сурдопереводчик
Фото В Новосибирске создали первый в России цифровой аватар-сурдопереводчик

Фото: Freepik

Цифровой аватар для людей с нарушениями слуха разработали в Новосибирском техническом вузе.

В НГТУ разработали первый в России анимированный аватар синхронного перевода на русский жестовый язык. Об этом сообщила заместитель губернатора области Ирина Мануйлова. В Новосибирском техническом вузе заявили, что это уникальное изобретение, аналогов которого в мире нет.

«Изобретение наших учёных действительно уникально. В мире становится всё больше людей с нарушениями слуха. И пользу, значимость таких технологий трудно переоценить. Аватар может эффективно применяться в системе здравоохранения региона, образования, госуслуг», — прокомментировала Мануйлова.

В программе аватара есть более 5 тысяч жестов. Для работы сервиса используют облачные технологии, благодаря чему аватар может интегрироваться на различные операционные системы.

Внедрять технологию в вузах начнут уже в первом квартале 2023 года. Позже аватар появится и в школах. Для пользователей услуга будет бесплатная и будет доступна на большинстве смартфонов.

Напомним, ранее ученые из Новосибирска доказали, что COVID-19 передается от матери новорожденному.

 

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Автор:
Александр Борисов
журналист

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