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Ученые из Новосибирска доказали, что COVID-19 передается от матери новорожденному

Фото Ученые из Новосибирска доказали, что COVID-19 передается от матери новорожденному
Фото Ученые из Новосибирска доказали, что COVID-19 передается от матери новорожденному

Фото pixabay.com

Учёные ФИЦ ФТМ из Новосибирска доказали, что мать может передать коронавирус ребенку при беременности.

Учёные ФИЦ ФТМ совместно с ЦКБ СО РАН исследовали 290 пар мать-ребенок и нашли у 62 из них коронавирус. Это значит, что заболевание передается при беременности.

Специалисты анализировали четыре основных показателя наличия коронавируса — первородный кал, пуповинная кровь, мазок с плаценты и молозиво. Эти жидкие выделения способны передавать коронавирус и определять его наличие.

Этого достаточно, чтобы ученые могли определить существование зависимости. Теперь, когда вопрос о передаче вируса при беременности доказан, возникает новая проблема: как защитить беременных женщин и новорожденных детей?

«Бороться с коронавирусом беременных тяжело, поскольку лечение очень токсично, как для матери, у которой и без того серьёзная нагрузка на организм, так и у плода. Тем более, что далеко не все лекарства способны проникать сквозь плацентарный барьер», — говорит старший научный сотрудник отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболевании ФИЦ ФТМ Ольга Хрипко.

Также ученые взяли образцы у пяти выкидышей — у каждого из них обнаружили признаки передачи коронавирусной инфекции. Это подтверждает результат исследования.

Ученые рекомендуют беременным женщинам соблюдать рекомендованные меры профилактики.

Ранее Сиб.фм сообщал, что ожидание малыша делает организм женщины более уязвимым для тяжёлого течения COVID-19; беременных женщин чаще переводят в отделения интенсивной терапии и подключают к аппаратам ИВЛ.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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