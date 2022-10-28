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Волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска сыграет с «Динамо-ЛО» вечером 28 октября

Фото Волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска сыграет с «Динамо-ЛО» вечером 28 октября
Фото Волейбольный клуб «Локомотив» из Новосибирска сыграет с «Динамо-ЛО» вечером 28 октября

Фото: ВК «Локомотив-Новосибирск»

Волейбольный матч между «Локомотивом» из Новосибирска и «Динамо-ЛО» состоится 28 октября.

В пятницу, 28 октября, состоится матч «Локомотив» — «Динамо-ЛО». Игра начнется в 22:00 по новосибирскому времени (18:00 МСК).

«Локомотив» встретится с командой из Ленинградской области на ее территории, в Сосновом Бору, в рамках шестого тура Чемпионата России 2023.

Прямая трансляция матча пройдет на сайте Локо-ТВ.

«Динамо-ЛО» по итогам пяти туров оказались на 5 позиции турнирного рейтинга PARI Суперлига. Из пяти матчей они проиграли только один, уступив «Динамо Москва» со счетом 0:3 (18:25, 26:28, 15:25).

Ранее «Локомотив» и «Динамо-ЛО» встретились 13 раз в чемпионате России — все 13 раз победил «Локомотив» с соотношением по партиям 39:6.

Примечательно, что за 2 матча до встречи с клубом из Новосибирска в составе «Динамо-ЛО» дебютировал диагональный Роман Мурашко, который стал главным бомбардиром в матче против «Нефтяника» (15 очков – 65% эффективности, 2 эйса и 2 блока). 28 октября Мурашко выступит против Ильи Казаченкова, вместе с которым они ранее выступали за «Локомотив-СШОР» и за молодежную сборную России в 2020 году (золото чемпионата Европы).

Напомним, предыдущий матч «Локомотива» прошел в понедельник, 24 октября. Команда из Новосибирска проиграла «Зениту» из Санкт-Петербурга со счётом 0:3.

 

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Автор:
Сергей Щукин
Журналист

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