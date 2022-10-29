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Анна Кикина поздравила ХК «Сибирь» из космоса

Фото Анна Кикина поздравила ХК «Сибирь» из космоса
Фото Анна Кикина поздравила ХК «Сибирь» из космоса

Фото из публикации сообщества «Роскосмос» ВКонтакте

Уроженка Новосибирска и космонавт Анна Кикина поздравила ХК «Сибирь» с 60-летием, записав видео на МКС.

В субботу, 29 октября космонавт Анна Кикина поздравила «Сибирь» с юбилеем в видео, записанном на борту МКС.

В день 60-летия хоккейного клуба состоялся матч ветеранов команды, а основной состав проводит игру КХЛ с «Северсталью», к которой «Сибирь» подошла на серии из трех побед на своем льду. Перед встречей команд уже выступил популярный рэпер Элджей.

Кикина пожелала «Сибири» завоевать Кубок Гагарина, а болельщикам клуба наказала поддерживать хоккеистов так, чтобы их было слышно даже на МКС.

В общем зачете новосибирский клуб после 24 матчей занимает девятое место с 28 баллами. Череповецка команда, с 23 очками после 24 встреч занимает 14-е место.

Как ранее писал Сиб.фм, билеты на юбилейный матч «Сибири» 29 октября были раскуплены задолго до события. Концерт в честь юбилея хоккейного клуба можно посмотреть здесь.

 

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Автор:
Даниил Аршавский
Журналист

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Теги

хоккей
космос
юбилеи
ХК «Сибирь»
кхл
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