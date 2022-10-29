Анна Кикина поздравила ХК «Сибирь» из космоса

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Уроженка Новосибирска и космонавт Анна Кикина поздравила ХК «Сибирь» с 60-летием, записав видео на МКС.

В субботу, 29 октября космонавт Анна Кикина поздравила «Сибирь» с юбилеем в видео, записанном на борту МКС.

В день 60-летия хоккейного клуба состоялся матч ветеранов команды, а основной состав проводит игру КХЛ с «Северсталью», к которой «Сибирь» подошла на серии из трех побед на своем льду. Перед встречей команд уже выступил популярный рэпер Элджей.

Кикина пожелала «Сибири» завоевать Кубок Гагарина, а болельщикам клуба наказала поддерживать хоккеистов так, чтобы их было слышно даже на МКС.

В общем зачете новосибирский клуб после 24 матчей занимает девятое место с 28 баллами. Череповецка команда, с 23 очками после 24 встреч занимает 14-е место.

Как ранее писал Сиб.фм, билеты на юбилейный матч «Сибири» 29 октября были раскуплены задолго до события. Концерт в честь юбилея хоккейного клуба можно посмотреть здесь.