Фермер из Новосибирской области выиграл в шоу "Поле чудес"

Фото: стоп-кадры из программы "Поле чудес", https://ru.freepik.com/author/jcomp, коллаж Сиб.фм

Житель села Верх-Ильмень Новосибирской области Василий Смутченко выиграл ноутбук в программе "Поле чудес".

Уроженец Новосибирской области Василий Смутченко принят участие в телеигре "Поле чудес". Мужчина выиграл ноутбук, но от суперфинала отказался.

Победу Василию Смутченко из села Верх-Ирень принес вопрос о старом названии мелкого яйца в Вологодской области. Поскольку мужчина сам занимается фермерством и держит кур, угадать зашифрованное слово ему не составило труда.

Правильный ответ, который Смутченко озвучил ведущему, был такой — упорышек.

Также сибиряк легко отгадал слово "божница". Так называется полка с иконами, куда кладут освящённые к Пасхе яйца.

ОБщаясь с бессменным ведущим шоу "Поле чудес" Леонидом Якубовичем, новосибирец рассказал, что раньше работал учителем труда, а сейчас занялся сельским хозяйством.

Не случайно в московскую телестудию он привез корзину с деревенскими яйцами и бутылку самогона. Дочь Василия Смутченко спела в эфире песню о Новосибирске.

Напомним, десятиклассник из Новосибирска Андрей Чумаков выиграл 1 миллион рублей, став победителем третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая Перемена».