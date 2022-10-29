Фермер из Новосибирской области выиграл в шоу "Поле чудес"

Фото: стоп-кадры из программы "Поле чудес", https://ru.freepik.com/author/jcomp, коллаж Сиб.фм
Житель села Верх-Ильмень Новосибирской области Василий Смутченко выиграл ноутбук в программе "Поле чудес".
Уроженец Новосибирской области Василий Смутченко принят участие в телеигре "Поле чудес". Мужчина выиграл ноутбук, но от суперфинала отказался.
Победу Василию Смутченко из села Верх-Ирень принес вопрос о старом названии мелкого яйца в Вологодской области. Поскольку мужчина сам занимается фермерством и держит кур, угадать зашифрованное слово ему не составило труда.
Правильный ответ, который Смутченко озвучил ведущему, был такой — упорышек.
Также сибиряк легко отгадал слово "божница". Так называется полка с иконами, куда кладут освящённые к Пасхе яйца.
ОБщаясь с бессменным ведущим шоу "Поле чудес" Леонидом Якубовичем, новосибирец рассказал, что раньше работал учителем труда, а сейчас занялся сельским хозяйством.
Не случайно в московскую телестудию он привез корзину с деревенскими яйцами и бутылку самогона. Дочь Василия Смутченко спела в эфире песню о Новосибирске.
Напомним, десятиклассник из Новосибирска Андрей Чумаков выиграл 1 миллион рублей, став победителем третьего сезона Всероссийского конкурса «Большая Перемена».
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